Балауса Муздиман нокаутировала соперницу на вечере бокса в Алматы
Боксерша Балауса Муздиман (2-0) нокаутировала представительницу Египта Мариям Гарби на вечере бокса в Алматы.
Бой, расчитанный на шесть раундов, закончился в третьем техническим нокаутом от представительницы Казахстана.
Эта победа стала третьей в профессиональной карьере Муздиман.
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