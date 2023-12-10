Балауса Муздиман нокаутировала соперницу на вечере бокса в Алматы

Боксерша Балауса Муздиман (2-0) нокаутировала представительницу Египта Мариям Гарби на вечере бокса в Алматы.

Бой, расчитанный на шесть раундов, закончился в третьем техническим нокаутом от представительницы Казахстана.

Эта победа стала третьей в профессиональной карьере Муздиман.

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