Балауса Муздиман нокаутировала соперницу на вечере бокса в Алматы

Теги Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боксерша Балауса Муздиман (2-0) нокаутировала представительницу Египта Мариям Гарби на вечере бокса в Алматы. 

Бой, расчитанный на шесть раундов, закончился в третьем техническим нокаутом от представительницы Казахстана. 

Эта победа стала третьей в профессиональной карьере Муздиман.

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