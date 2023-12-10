Кудайбергенов проиграл Зеленскому на Ural FC

Казахстанский боец Рустем Кудайбергенов (7-3) выступил на турнире по смешанным единоборствам URAL FC 5 в Москве.

Кудайбергенов провел бой с непобежденным белорусским файтером Ильей Зеленским (8-0). Этот поединок в легком весе был запланирован на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию — он закончился победой Зеленского единогласным решением судей.

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