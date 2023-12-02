Президент NAIZA о бое Жасулана Акимжана: «У него есть все, чтобы стать легендарным бойцом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA о бое Жасулана Акимжана с французом Поне:

«Многие пророчат Жасулана Акимжану попадание в UFC. У него есть все, чтобы стать легендарным бойцом, оставить наследие и стать всемирно известным. Я думаю, если у него все хорошо с тренировочным процессом, то он должен победить. Но соперник тоже непростой, очень хорош в ударке. Чем больше приезжает бойцов из разных стран, тем больше я удивляюсь разнообразию подходов и методологий»

Бой пройдет 6 декабря на турнире лиги в Астане.

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Муж Рахмоновой о продолжении карьеры Соры: «Спорт – это часть нашей жизни, Сора еще осчастливит казахский народ»

Чимаев назвал условие для боя с Рахмоновым

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий