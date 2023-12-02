Президент NAIZA о бое Жасулана Акимжана: «У него есть все, чтобы стать легендарным бойцом»

Президент лиги NAIZA о бое Жасулана Акимжана с французом Поне:

«Многие пророчат Жасулана Акимжану попадание в UFC. У него есть все, чтобы стать легендарным бойцом, оставить наследие и стать всемирно известным. Я думаю, если у него все хорошо с тренировочным процессом, то он должен победить. Но соперник тоже непростой, очень хорош в ударке. Чем больше приезжает бойцов из разных стран, тем больше я удивляюсь разнообразию подходов и методологий»

Бой пройдет 6 декабря на турнире лиги в Астане.

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