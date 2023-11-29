Жасулан Акимжан о следующем поединке в Naiza FC: «Бой будет нелегким»

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан (10-2) рассказал о подготовке к поединку против француза Джейсона Поне.

«Подготовка хорошо прошла, сейчас на весогонке. Гонять еще 7-8 кг. Готовился все это время в Астане. Посмотрел француза — хороший ударник. Думаю, нелегкий бой будет», — сказал Акимжан.

Бой Акимжан (10-2) — Поне (23-15-1) состоится 6 декабря на турнире NAIZA FC 55 в Астане.

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