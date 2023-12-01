Alash Pride анонсировал турнир на конец года

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Санжар Адилов Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Казахстанская лига Alash Pride анонсировала турнир на 28 декабря в Туркестане.

В рамках турнира состоится два титульных боя. Один из них в наилегчайшем весе. За пояс подерутся Санжар Адилов и россиянин Гаджимурад Гасангусейнов.

Также за пояс подерется непобежденный Ансар Касымжанов.

Ожидается, что в карде выступит и трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш.

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