Дазаев о восстановлении от травмы: «Первый после операции лагерь пройду на Кавказе»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о восстановлении от травмы.

«Я в норме. Здоровье тоже хорошо. Чувствую себя отлично. Тренируюсь не полноценно, не выкладываюсь так сильно, потому что нету еще точных дат, имен — где, когда, во сколько. Как будет за три месяца известно — уже буду полноценный лагерь проходить.

Скорее всего, первый после операции лагерь пройду на Кавказе — посмотрим, либо в Хасавюрте, либо в Грозном. С тренером обговорим, как всё получится, и дальше посмотрим, что выйдет», — сказал Дазаев.

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