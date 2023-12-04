Где и восколько смотреть бои Ескараева и Самусева в Brave
5 декабря состоится турнир BRAVE FC 77 в Бахрейне, в рамках которого выступят два казахстанца – Олжас Ескараев и Николай Самусев.
Для последнего этот бой станет дебютным в лиге.
Начало турнира ориентировочно в 22:00 по времени Астаны.
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