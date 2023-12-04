Алиби Идрис о следующем сопернике: «Есть три-четыре соперника, все согласились»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Алиби Идрис рассказал о будущем сопернике:

«Соперника дали. Вернее, три-четыре соперника есть. Они все — бразильцы. Все они согласились. Точный ответ на днях будет уже»

21 декабря Идрис (8-0) проведёт поединок на турнире на Naiza FC 56 в Алматы.

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий