Алиби Идрис о следующем сопернике: «Есть три-четыре соперника, все согласились»

Алиби Идрис рассказал о будущем сопернике:

«Соперника дали. Вернее, три-четыре соперника есть. Они все — бразильцы. Все они согласились. Точный ответ на днях будет уже»

21 декабря Идрис (8-0) проведёт поединок на турнире на Naiza FC 56 в Алматы.

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