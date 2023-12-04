Алиби Идрис о следующем сопернике: «Есть три-четыре соперника, все согласились»
Алиби Идрис рассказал о будущем сопернике:
«Соперника дали. Вернее, три-четыре соперника есть. Они все — бразильцы. Все они согласились. Точный ответ на днях будет уже»
21 декабря Идрис (8-0) проведёт поединок на турнире на Naiza FC 56 в Алматы.
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