Мэтт Фревола о бое Томпсон – Рахмонов: «UFC пытается скормить «Вандербоя» набирающему обороты парню»

Легковес UFC Мэтт Фревола высказался о бое Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Мне не нравится этот бой. Я не понимаю, что делают UFC с моим чуваком «Вандербоем». Они пытаются скормить его этому набирающему обороты парню (Рахмонову). Мне не по душе этот матч. Мне нравится «Вандербой», он мужик, и я всегда за него «топлю». Но время не победить, а этот парень, Шавкат, реально хорош»

Рахмонов и Томпсон встретятся в рамках UFC 296 в Лас-Вегасе 16 декабря.

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