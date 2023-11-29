Бадаев назвал фаворита турнира с участием Сарнавского, Сулумова и Исмагулова

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил возможный турнир легковесов в AMC Fight Nights с участием Алекандра Сарнавского, Магомеда Сулумова, Андрея Гончарова и Дамира Исмагулова.

«Сарнавский – Сулумов и Гончаров – Исмагулов – хорошие бои для российских ММА. Но это не совсем Гран-при. Это чемпионский и претендентский бои. Фаворитом турнира я бы назвал Сарнавского, если он сохранил форму, которая у него была до перерыва. Каждый по-своему опасен. Сулумов устойчив психологически и верит в себя, не поддается панике.

Гончаров обладает тяжелым ударом слева, может отправить спать кого угодно. Размеры бы внушали опасения. Исмагулов – опытный. У него есть пробелы в борьбе, но никто из соперников не делает на борьбе акцент. Если выделять одного, я бы назвал Сарнавского из-за опыта, оппозиции и статуса», – сказал Бадаев.

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