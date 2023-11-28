Расклады Olimpbet: прояснится ли ситуация в самой запутанной группе F?

28 ноября стартует предпоследний тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Группа F. «Милан» (Италия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 29 ноября, 02:00 (время Астаны)

В квартете F сложилась наиболее запутанная ситуация среди всех групп ЛЧ сезона-2023/24. За два тура до окончания группового этапа ни один из его участников не обеспечил себе место даже в плей-офф Лиги Европы. Но также не лишился шансов выйти в 1/8 финала главного клубного соревнования континента.

Пока в этой четверке лидирует дортмундская «Боруссия», однако велика вероятность того, что по итогам пятого тура вице-чемпион Германии опустится сразу на третью позицию.

«Шмели» летят в гости к «Милану», который пока отстает от «черно-желтых» на два очка, но в случае победы сможет обогнать «Боруссию». В дортмундском матче между этими соперниками была зафиксирована нулевая ничья, но на своем поле «россонери» точно будут иметь больше шансов на победу.

Такого же мнения придерживаются и эксперты Olimpbet, считающие команду Стефано Пиоли явным фаворитом сражения с представителем Бундеслиги: П1 – 2.03, Х – 3.68, П2 – 3.68. При этом, как ни парадоксально, наиболее вероятный счет матча на «Сан-Сиро», по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 6.71.

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ПСЖ (Франция) – «Ньюкасл» (Англия). 29 ноября, 02:00

«Сороки» здорово пошумели на старте групповой стадии, а после разгрома ПСЖ во втором туре со счетом 4:1 даже возглавили таблицу группы F.

Но затем «Ньюкасл» в спаренных матчах дважды уступил «Боруссии» и упал на самое дно. А впереди англичан ждет матч в Париже, где «Сен-Жермен» безжалостен к своим соперникам: «Боруссия» в столице Франции получила два безответных мяча, «Милан» – три.

Положение «Ньюкасла» осложняется еще и тем, что у Мбаппе и Ко будет огромное желание ему отомстить за разгром на Туманном Альбионе.

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что «Пари Сен-Жермен» добьется очередной домашней победы в Лиге чемпионов: П1 – 1.64, Х – 4.28, П2 – 5.18. Правда, самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что на этот раз ПСЖ вряд ли сумеет выиграть «всухую»: Обе забьют: да – 1.72, Обе забьют: нет – 2.14.

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