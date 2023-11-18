Аршавин о шансах Казахстана выйти на Евро: «Теперь надо совершить подвиг — на выезде победить словенцев»

Теги Зенит Андрей Аршавин сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Андрей Аршавин высказался о шансах Казахстана сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

— Дания была фаворитом группы, она и заняла первое место, уверенно вышла. Удивительно, что сборная Казахстана навязала борьбу в группе. Обидно, что они уступили словенцам дома. Теперь надо совершить подвиг — на выезды победить словенцев. Но с финнами это уже сделали, почему бы не установить историческое достижение, — сказал Аршавин.

Словенцы, занимающие второе место в группе H, опережают команду Казахстана на одно очко. В заключительном туре сборные Словении и Казахстана сыграют между собой 20 ноября в Любляне. Для выхода из группы команде Магомеда Адиева нужно одержать победу. 

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2 комментария

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Ruscello
Аршавин по личному опыту вспомнил про подвиг?
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Amroyan
новость из 2009 года?
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