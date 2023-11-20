Бекзат Жасия проиграл бой за титул лиги Alash Pride
На турнире лиги Alash Pride был разыгран титул временного чемпиона лиги в полулегком весе.
В бою за пояс сошлись чемпион мира по ММА среди любителей казахстанец Бекзат Жасия и россиянин Давид Джибилов.
Поединок прошел всю дистанцию, решением судей победа и титул достались Давиду.
Для Бекзата это поражение оказалось первым в профи карьере.
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