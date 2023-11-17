«Бронза» с золотым отливом: Казахстан побил свой рекорд на World Combat Games

Десятки казахстанских спортсменов стали триумфаторами престижного турнира в Эр-Рияде. Они поделились впечатлениями от поездки на Всемирные игры боевых искусств и рассказали, почему для нашего спорта важна поддержка со стороны бизнеса.

World Combat Games V – грандиозное спортивное мероприятие, прошедшее в столице Саудовской Аравии. В битве за медали сошлись лучшие представители боевых искусств из 87 стран мира. Впервые на этих престижных соревнованиях Казахстан в общем медальном зачете занял третье место.

Нашу страну в 10 видах спорта представили 53 спортсмена. Им удалось завоевать 48 медалей. Из них 12 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые.

В числе призеров – самбист Темирлан Колбай. Он добыл для Казахстана первую медаль высшей пробы в своей дисциплине (+88 кг) на World Combat Games.

– Первое золото сборной – наш исторический успех! – поделился Темирлан. – Это показывает, что многолетние усилия, прилагаемые мной и тренерами, не были напрасными. И, конечно, это не было бы возможно без невероятной поддержки спонсоров. С нами были врачи, массажисты, то есть были созданы идеальные условия для побед.

Другой обладатель золотой медали – Сарсен Жетыбаев – стал сильнейшим в грэпплинге (до 71 кг.). Сарсен, неоднократный призер чемпионатов Азии и мира, как никто знает, насколько выступление на таком турнире как Всемирные игры боевых искусств поднимает престиж казахстанского спорта.

– У многих замечательных спортсменов порой нет возможности ездить на подобные соревнования, покупать необходимый инвентарь. И важно, что в развитии казахстанского спорта наш бизнес принимает самое активное участие.

Участие казахстанских спортсменов на World Combat Games V было организовано Ассоциацией боевых искусств Казахстана. Спонсорскую поддержку в поездке отечественной делегации оказал самый популярный букмекер страны Olimpbet.

Olimpbet активно развивает спортивную индустрию РК, имеет спонсорские контракты со многими федерациями, клубами и спортсменами. Компания поддерживает национальные виды спорта, участвует в социальных аспектах жизни страны и является инициатором внедрения принципов Ответственной игры.