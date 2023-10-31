Жаслан Акимжан обратился к UFC: «Я устрою шоу»
Казахстанский боец ММА Жаслан Акимжан обратился к UFC в социальных сетях:
«UFC, дайте мне контракт и я устрою шоу».
Жаслан провел свой последний бой в лиге «Наше Дело».
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