Жаслан Акимжан обратился к UFC: «Я устрою шоу»

Казахстанский боец ММА Жаслан Акимжан обратился к UFC в социальных сетях:

«UFC, дайте мне контракт и я устрою шоу».

Жаслан провел свой последний бой в лиге «Наше Дело».

Эффектная блондинка Александра Савичева покоряет мир единоборств. Уже дралась в ONE, тренировалась в Тайланде, а теперь готова забрать пояс OCTAGON

Казахстан сделал камбэк в матче с Финляндией: сказка команды Адиева продолжается

Шавкат Рахмонов о бое Усман – Чимаев: «Камару прет до конца»