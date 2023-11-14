Балауса Муздиман: «Всех-всех жду на своем бою 10 декабря»

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман (2-0, 1 КО) анонсировала следующий бой в профи.

«Врываюсь в декабрь с новым боем! Продолжаю идти к своей цели, к своей мечте. Всех-всех жду на своем бою. 10 декабря. Балуан Шолак. Мы делаем историю. До встречи!» — написала Муздиман в инстаграм.

Напомним, 10 декабря боксерша проведет свой третий поединок в профи. Имя соперницы Муздиман пока неизвестно.

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