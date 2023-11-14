Али Кабдула: «Чтобы оказаться в UFC, нужно показывать зрелищные бои и побеждать»

Казахстанский боец MMA Али Кабдулла (9-1-1) рассказал об опыте выступления в различных бойцовских промоушенах.

– Вы уже одержали две победы над бразильскими бойцами под сводами ONE FC в отборочных турнирах. Какой из тех поединков дался вам сложнее?

– Все поединки по-своему сложны, но непривычнее был первый, так как – это другая организация и обстановка. Драться в ринге по-своему интересно тоже.

– До этого вы дрались в Eagle FC, а один бой провели в UAE Warriors. Чем отличается от этих промоушенов лига ONE FC, на ваш взгляд?

– Каждая из этих организаций имеют свой стиль, свою организованность и подачу. В ONE FC все работает как часовой механизм.

– Что на данном этапе карьеры вам нужно сделать, чтобы оказаться в UFC?

– Нужно продвигаться в карьере, показывать зрелищные бои и побеждать! Каких-то других сверхзадач я тут не вижу (улыбается).

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