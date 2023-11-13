Московский экзамен для «Нефтехимика» и битва обитателей дна в Сочи

13 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги состоятся два матча: ЦСКА – «Нефтехимик» и ХК «Сочи» – «Витязь».

ЦСКА (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). 13 ноября, 22:30 (время Астаны)

Клубы из Москвы и Нижнекамска несопоставимы ни по возможностям, ни по достижениям. Достаточно сказать, что «Нефтехимик» ни разу в своей истории не преодолевал барьер первого раунда плей-офф, тогда как ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина – трофея, который эта команда выигрывала трижды.

Тем не менее очные матчи между «армейцами» и «химиками», как ни странно, зачастую отличаются упорством: из десяти последних личных встреч ровно в половине соперникам не хватало основного времени, чтобы определить сильнейшего. Так было и в обоих матчах прошлого сезона, когда противники обменялись домашними победами в овертайме.

Правда, уже в этом регулярном первенстве ЦСКА одержал над «Нефтехимиком» уверенную победу со счетом 5:1, причем в Нижнекамске. На этот же раз «армейцы» будут принимать коллектив Олега Леонтьева на своей территории.

Несмотря на три поражения ЦСКА в чемпионате кряду, аналитики Olimpbet считают «армейцев» безоговорочными фаворитами домашней встречи с гостями из Татарстана. Победитель матча: ЦСКА – 1.34, «Нефтехимик» – 3.23. А вот вероятность дополнительного времени самый щедрый букмекер Казахстана оценивает крайне невысоко, кэфом 4.7.

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ХК «Сочи» (Сочи) – «Витязь» (Московская область). 13 ноября, 22:30

Очередную игровую неделю в Континентальной хоккейной лиге открывает встреча с не самой громкой вывеской: «Сочи» – «Витязь». Оба клуба не входят в кубковую восьмерку Западной конференции, однако это не значит, что встреча между ними будет неинтересной.

Напротив, есть все основания ожидать от матча «леопардов» с «богатырями» обилия опасных моментов и града голов, ведь эти команды уже перевалили рубеж в сотню пропущенных шайб в регулярном первенстве. А в играх с участием сочинцев красный свет за воротами загорается в среднем чаще шести раз – это второй показатель в лиге после лидера КХЛ, московского «Спартака».

«Сочи» и «Витязь» выступают в одной конференции, поэтому в течение сезона должны встретиться четыре раза. Однако в текущей «регулярке» они между собой отношения пока не выясняли.

А вот в минувшем сезоне все четыре очных дуэли остались за подмосковным коллективом. Черноморцы вообще не могут выиграть у «Витязя» на протяжении семи последних встреч, причем всего раз в течение этой серии «леопарды» уступили в овертайме, во всех остальных случаях терпели поражения в основное время.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet не считают ХК «Сочи» фаворитом противостояния с «богатырями», хотя коллектив Дмитрия Кокорева находится выше в таблице и будет играть на родном льду. Победитель матча: «Сочи» – 1.95, «Витязь» – 1.85. При этом самый надежный букмекер страны не особо верит в то, что в матче на стадионе «Большой» будет заброшено больше шести шайб: Тотал (6.5) бол – 2.98.

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