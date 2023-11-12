Нурберген Шарипов о следующем бое: «Наверное, только после Нового года»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов рассказал об отмене назначенного на 16 декабря поединка.

«Пока тишина. Вот, ждем... Должны были 16 декабря в Алматы у нас бои быть, потом их отменили. Теперь, наверное, — только после Нового года», — заявил Шарипов.

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