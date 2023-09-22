Нурберген Шарипов о планах: «Куда собираюсь ехать? Думаю, в «American Top Team»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов рассказал о карьерных планах.

«Пока насчет следующего боя тишина. Что-то ждем... Думаю сейчас — может быть, в середине октября в Америку поеду. Там посмотрим. Виза есть на 10 лет.

Куда именно собираюсь ехать? Пока неизвестно. Думаю, может быть, в American Top Team. Не знаю… Посмотрим», — сообщил Шарипов.

В последнем бою 16 марта 2023 года Шарипов (10-3) выиграл единогласным решением судей на турнире Mergen FC 4 в Атырау у соперника из Кыргызстана Каната Кельдибекова (21-8).

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника