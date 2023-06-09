Нурберген Шарипов о переезде в США: «Хочу выступать там – PFL, Bellator»

Теги MMA Bellator PFL / WSOF Sports.ru - Казахстан Нурберген Шарипов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Нурберген Шарипов рассказал о возможном отъезде в США для выступления в американских лигах:

«У меня есть виза на 10 лет в Америку, хочу выступать там – PFL, Bellator, если получится UFC. Переговоры уже есть, я уже жил там полгода, выступал по грепплингу, работал, хочу снова туда поехать. Если честно, нет огромного желания выступать в СНГ»

«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий