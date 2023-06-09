Нурберген Шарипов о переезде в США: «Хочу выступать там – PFL, Bellator»

Казахстанский боец Нурберген Шарипов рассказал о возможном отъезде в США для выступления в американских лигах:

«У меня есть виза на 10 лет в Америку, хочу выступать там – PFL, Bellator, если получится UFC. Переговоры уже есть, я уже жил там полгода, выступал по грепплингу, работал, хочу снова туда поехать. Если честно, нет огромного желания выступать в СНГ»

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