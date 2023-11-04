Боец MMA Хамитов об идее Макрона вернуть французский язык в школы Казахстана: «Мы не можем выучить русский и английский, которые преподают в школе 😂🤦🏻♂️»
Казахстанский боец MMA Куат Хамитов отреагировал на идею президента Франции Эманнуюля Макрона, который предложил на встрече с Касым-Жомартом Токаевым внедрить обучение французскому языку в школах Казахстана.
«Какой французский 😂 Мы не можем выучить русский, который бесплатно учат в школе и английский 😂🤦🏻♂️», – оставил Хамитов комментарий под новостью.
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