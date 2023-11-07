Балауса Муздиман: «Если человек запал мне в душу, не важно, какое у него материальное положение. Я сама сделаю его миллиардером»

Боксер-профессионал из Казахстана Балауса Муздиман прокомментировала свое заявление о личной жизни.

«Все пишут, что я меркантильная и думаю только о деньгах. Как ни странно, это мне пишут мужчины (парни, которые ничего не хотят добиться, которые не хотят всего хорошего для близких).

Да, не скрываю и говорю правду: деньги – это главный ресурс нашего существования, без которого мы не можем ничего сделать.

Мне важнее эмоции, забота, внимание и уважение, а не деньги и тачки. Но я стремилась и буду стремиться, что заработаю своим трудом!

Если человек запал мне в душу, не важно, какое у него материальное положение. Я сама сделаю его миллиардером! Ведь я очень требовательный Скорпион», – отметила Муздиман.

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