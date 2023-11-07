Балауса Муздиман: «Я еще не встретила парня, который разукрасил бы мою жизнь»

Боксер-профессионал из Казахстана Балауса Муздиман сделала выбор между спортом и личной жизнью.

- Если бы ваш парень сказал: «Брось спорт и стань келин», вы согласились бы?

«Я еще не встретила парня, который разукрасил бы мою жизнь без спорта и который полностью взял бы ответственность за мою жизнь (так скажем, финансово). И если бы я его встретила, то я бы уже давно была келинкой (хотя это не точно).

Думаю, мною выбранный человек всегда будет поддерживать и не будет против моей деятельности, будет с пониманием относиться ко всему. Ведь он изначально знал, чем я занимаюсь, увлекаюсь и люблю», – ответила Балауса.

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