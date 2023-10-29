Главный тренер сборной Казахстана Адиев получил предложение возглавить «Актобе»

Теги сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Актобе Магомед Адиев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может совместить работу в национальной команде и клубе КПЛ «Актобе».

«Магомед Мусаевич получил предложение возглавить «красно-белых» и сейчас внимательно изучает возможные проблемы совмещения должностей в национальной команде и в клубе.

Примет он его или нет, станет ясно в ближайшие дни. Но хотя бы один вопрос для болельщиков «Актобе» с повестки дня уже снят: контракт с Андреем Карповичем продлен не будет, он по окончании сезона покинет команду, которую два года подряд приводил к медалям КПЛ», – сообщает телеграм-канал «ЖаркоВштрафной».

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