Казахстанец Садыков выступит на турнире Bare Knuckle Fighting
Казахстанец Ильяс Садыков выступит на турнире лиги на голых кулаках Bare Knuckle Fighting в Болгарии.
Турнир пройдёт 17 ноября. Соперником Садыкова станет болгарин Владислав Канчев.
Стоит отметить, что Ильяс станет первым представителем Казахстана в этой известной американской лиге.
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