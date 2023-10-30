Казахстанец Садыков выступит на турнире Bare Knuckle Fighting

Казахстанец Ильяс Садыков выступит на турнире лиги на голых кулаках Bare Knuckle Fighting в Болгарии.

Турнир пройдёт 17 ноября. Соперником Садыкова станет болгарин Владислав Канчев.

Стоит отметить, что Ильяс станет первым представителем Казахстана в этой известной американской лиге.

Шавкат Рахмонов. За три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»