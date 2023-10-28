Баглан Жаканша победил Лазизхона Узбекова на Naiza 54

Боец MMA из Казахстана Баглан Жаканша одержал победу над представителем Узбекистана Лазизхоном Узбековым на турнире Naiza 54.

Казахстанец победил раздельным решением судей.

Напомним, Баглан Жаканша является чемпионом мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе.

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