Канат Ислам проведет бой 16 декабря в Астане (Prosports.kz)

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (29-1, 22КО) свой следующий бой планирует провести в Астане.

По информации источника, Канат хочет вернуться на ринг 16 декабря на День независимости. Ожидается, что также на этом вечере бокса выступит непобежденный казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (13-0, 11КО).

Отметим, что Ислам не выступал с ноября прошлого года, когда в американском городе Плант-Сити победил аргентинца Хавьера Франсиско Масиэлу (34-21, 23КО) единогласным решением судей.

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