Тренер Каната Ислама Роджер Ромо: «У него есть одна цель – стать чемпионом мира»

Роджер Ромо, тренер казахстанского боксера Каната Ислама, сообщил о возвращении подопечного на ринг.

«Мы продолжаем работать с Канатом. Он провел в октябре бой, а после этого отправился на отдых с семьей. В ближайшее время станут известны наши планы на тренировочный лагерь. Также мы определимся со сроками проведения боя. Планируем начать сборы во Флориде, США. Нас ждет основательный тренировочный процесс. Примерное начало УТС – конец января. Наши цели прежние. Будем стремиться к вершине. У Каната есть одна цель – стать чемпионом мира. Я верю, что это ему по силам», – заявил специалист.

Напомним, свой последний поединок Канат Ислам провел в октябре минувшего года, выиграв единогласным решением судей у Хавьера Франсиско Масьеля.

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