Канат Ислам о единственном поражении в карьере: «После январских событий приехал в семьей в Стамбул и там потерял форму»

Казахстанский боксер Канат Ислам рассказал об единственном в карьере поражении Джимми Келли в феврале 2022-го года в бою за титул WBO Global.

– В начале года у меня было первое поражение. Думаю, было суждено проиграть бой, потому что у меня открылись глаза на многие вещи. В СНГ нас всех вырастили по определенным шаблонам – это так делать нельзя, это так.. Перед тем боем были январские события. Вообще три месяца в Доминикане у меня была отличная подготовка, потом после январских событий я приехал в Стамбул с семьей и был там и потерял форму. Если бы я подготовился еще три-четыре недели.. Бой был очень равным, но из-за того, что не было сил я не смог его отправить в нокдаун. Но, думаю, что я получил урок, – сказал боксер.

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