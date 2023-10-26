Шавкат Рахмонов улетел в Америку

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов улетел в США, где продолжит готовиться к бою со Стивеном Томпсоном.

Поединок Шавката пройдет 16 декабря на UFC 296.

Вместе с Рахмоновым в США улетел руководитель команды DAR Team Бауыржан Уталиев.

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