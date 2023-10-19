Болельщики из Казахстана едут на турнир UFC 294 вместе с Olimpbet

Не пропустите серию специальных репортажей из Абу-Даби с участием Адилжана «Адоса» Сандибекова и выигрывайте iPhone 15!

Интриги в двух топовых событиях

21 октября в Абу-Даби состоится одно из самых ожидаемых событий в мире боевых искусств – турнир UFC 294. Еще на стадии подготовки ивент преподнес массу сюрпризов болельщикам. Замены произошли в топовых событиях вечера – главном и соглавном.

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра должен был выйти на матч-реванш с действующим обладателем пояса Исламом Махачевым, но отказался по состоянию здоровья.

Теперь же против россиянина на коротком уведомлении выйдет другая звезда промоушна – чемпион полулегкого веса Александр Волкановски. Он, как и бразилец, ранее проиграл Махачеву и хочет доказать, что единственный его проигрыш в рамках UFC – это было досадное недоразумение.

В соглавном событии вечера сойдутся номер 4 и 1 полусреднего веса. Но «рубиться» они будут в среднем весе. Молодой и непобежденный Хамзат Чимаев (12-0) встретится с экс-чемпионом своей категории Камару Усманом (20-3). И есть подозрения, что Хамзат, идущий на серии без проигрышей, может сильно огорчить ветерана.

Казахстанские болельщики на UFC 294

Свидетелями этих и других крутых поединков станут тысячи зрителей Etihad Arena. В их числе – группа казахстанских болельщика.

Букмекер №1 в Казахстане, Olimpbet, разыграл 5 путевок на двоих на топовый турнир года. Итоги акции «В Абу-Даби на ММА» были подведены 12 октября в прямом эфире YouTube-канала Olimpbet Play.

При этом путевка в Абу-Даби от Olimpbet – это не просто посещение турнира UFC 294, но и перелет, проживание и активная развлекательная программа.

Группу казахстанцев сопровождают ведущие шоу Кариша и боец смешанных единоборств, амбассадор Olimpbet, Адильжан Сандибеков.

Адос будет вести репортажи с места событий и поделится экспертным мнением со зрителями канала Olimpbet Play. Именно на нем, с 21 по 23 октября, будут выходить видеоотчеты о насыщенном уикенде казахстанских болельщиков в Абу-Даби.

Как обещают организаторы, в выигрыше останутся не только участники поездки. Новый iPhone 15 от директора по развитию Olimpbet Казахстан Абзала Калиева получит тот, кто будет внимательно смотреть выпуски проекта и выполнит условия розыгрыша.

Подписывайтесь на канал Olimpbet Play и следите за приключениями казахстанцев на турнире UFC 294!