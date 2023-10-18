Анонсирован титульный бой Аян Турсын

В Алматы 18 ноября пройдет турнир OCTAGON 52, в главном бою которого бой за титул проведет непобежденная в профи Аян Турсын.

Ее соперницей станет россиянка Марина Шутова.

Также на турнире выступят: Бекзат Алмахан, Дамир Толенов, Самат Мамедов, Азамат Бакытов, Хамзат Чапанов, Одилхон Камолов, Арнур Кабдолдаев, Буря Чопа и многие другие.

По пути Головкина. Алимханулы стал вторым боксером в истории Казахстана, сумевшим объединить титулы чемпиона

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат очень хорош»

Казахстан без вариантов проиграл Дании: в этот раз без камбэка, но шансы на выход из группы еще есть

