Анонсирован титульный бой Аян Турсын

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

В Алматы 18 ноября пройдет турнир OCTAGON 52, в главном бою которого бой за титул проведет непобежденная в профи Аян Турсын.

Ее соперницей станет россиянка Марина Шутова.

Также на турнире выступят: Бекзат Алмахан, Дамир Толенов, Самат Мамедов, Азамат Бакытов, Хамзат Чапанов, Одилхон Камолов, Арнур Кабдолдаев, Буря Чопа и многие другие.

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