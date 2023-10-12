Разборки на кортах в Шанхае – в коэффициентах от Olimpbet

В Китае проходит предпоследний в этом сезоне «тысячник» АТР. Результаты матчей очень непредсказуемы – многие топовые теннисисты неожиданно зачехлили ракетки, не дойдя до 1/4-й.

Бен Шелтон (США) – Себастьян Корда (США). 12 октября, 16:30 (время Астаны)

Главной интригой четвертьфиналов на шанхайских кортах является противостояние двух молодых американцев. 21-летний Шелтон и 23-летний Корда являются многообещающими представителями нового поколения теннисистов своей страны, занимая в мировом рейтинге 20 и 26 места соответственно.

До четвертьфиналов в Шанхае не дошли многие топовые игроки, и оба американца сотворили по мини-сенсации, выбив мощных противников. Так, Шелтон в 1/8-й обыграл четвертую ракетку мира из Италии Янника Синнера (2:6, 6:3, 7:6 (7:5), а Корда еще на стадии 1/16-й разобрался с россиянином Даниилом Медведевым, который идет на третьем месте в АТР (7:6 (10:6), 6:2). Причем, на предыдущем «Мастерсе» в Пекине Медведев и Синнер играли в финале, победителем тогда стал итальянец.

Тем интереснее, что Шелтон и Корда еще ни разу не играли друг против друга в официальных матчах. Оба прекрасно чувствуют себя на харде, находятся в отличной форме, обладают мощными подачами и часто доводят до тай-брейков.

Аналитики Olimpbet уверены, что противостояние не ограничится двумя сетами, а любителей тенниса ждет интересная и затяжная битва. И дают примерно равные шансы на успех обоим: П1 – 1.95, П2 – 1.9. Коэффициент на то, что в матче будет сыграно больше 23,5 геймов, равен 1.92.

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Уго Умбер (Франция) – Андрей Рублев (Россия). 13 октября, 08:00

Эти теннисисты очень хорошо известны друг другу. Они многократно встречались на корте, несмотря на приличную разницу в рейтинге. 25-летний Рублев является седьмой ракеткой мира и четвертым сеянным в Шанхае, тогда как Умбер, его ровесник, занимает в рейтинге АТР лишь 34 место.

При этом в последней очной встрече теннисистов, которая состоялась на турнире в Пекине всего две недели назад, победу одержал именно француз (5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Умбер левша и умеет доставлять соперникам сложности на корте.

До четвертьфинала теннисисты дошли по-разному. Рублев легко выиграл три матча в двух сетах. А вот у Умбера две из трех встреч затягивались до трех партий, причем тот же Стефанос Циципас, которого он выбил в 1/16-й, сейчас очень далек от оптимальных кондиций. А Джеффри Джон Волф, не входящий даже в топ-50, который и был в 1/8-й был обыгран со счетом 2:0, сам особого сопротивления не оказывал.

При этом Рублев в целом лучше играет и на подаче, и на приеме мяча. А после вылета более рейтинговых теннисистов именно россиянин сейчас является главным фаворитом турнира.

Эксперты Olimpbet считают, что Рублев станет полуфиналистом – П1 – 2.77, П2 – 1.47. Коэффициент на то, что россиянин выиграет этот «Мастерс», равен 3.65.

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