 КФФ и Olimpbet подарили казахстанцам незабываемый футбольный праздник

«Футбол жолы» – первый проект республиканского значения, посвященный отечественному футболу. За два месяца фестиваль проехал по стране, чтобы вдохновить десятки тысяч болельщиков и отдать должное более чем вековой истории этого вида спорта в Казахстане.

110 лет, 10 тысяч километров, 50 тысяч участников

Казахстанская федерация футбола и Olimpbet организовали беспрецедентный спортивно-развлекательный фестиваль «Футбол жолы». Он был посвящен 110-летней истории казахстанского футбола и с успехом прошел в 8 регионах республики, преодолев почти 10 тысяч километров.

30 июля «Футбол жолы» стартовал в Шымкенте. И, проехав через Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Кокшетау и Астану, финишировал в городе, который считается родиной футбола в Казахстане – Семее. Именно там 110 лет назад были основаны первые профессиональные клубы.

Подводя итоги фестиваля, организаторы отметили, что впервые в стране удалось осуществить такой масштабный проект, вдохновленный футболом.

Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet:

«История и современные достижения казахстанского футбола заслуживают того, чтобы о них знало как можно больше жителей страны. Чтобы клубы и спортсмены чувствовали нашу с вами поддержку. Поэтому в Olimpbet очень вдохновлены совместными проектами с Казахстанской федерацией футбола. Тем более, когда речь идет о такой инициативе как «Футбол жолы», которая важна как для спортивного сообщества, так и для болельщиков по всей стране!»

Андрей Дудин, генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола:

«Проведение фестиваля помогло обогатить футбольную культуру в стране и укрепить связи в сообществе болельщиков. И для нас важно, что Olimpbet является не просто генеральным партнером профессионального футбола и национальных сборных. Вместе с Olimpbet у КФФ выстраиваются партнерские отношения, реализуются различные социальные проекты, реализуется стратегия «Футбол – спорт равных возможностей» и организуются любительские соревнования в регионах».

Артем Белов, директор по спорту и специальным проектам Olimpbet:

«Нам было приятно подарить казахстанцам «Футбол жолы» и пройти этот путь вместе с КФФ, ведущими клубами страны и тысячами болельщиков из разных городов. Такой масштабный тур – это невероятно вдохновляющий способ отдать дань уважения всем тем, кто создавал и создает историю любимой игры. Верю, вместе мы сможем повысить интерес к футболу в стране, наполнить стадионы и гордиться казахстанскими спортсменами».

Призы, эмоции и чувство гордости

На всем своем протяжении фестиваль собрал более 50 000 человек. И в каждом городе местом особого внимания была зона, где выставлялись главные футбольные трофеи страны: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, Кубок и Суперкубок Казахстана.

Также посетители могли взять автографы у участников своих любимых команд и сделать с ними фото. А центром зрительского притяжения и эмоций стали площадки, на которых проходили городские турниры по футболу. За дни проведения фестиваля в них приняло участие 128 команд и было забито почти полторы тысячи голов.

Около 10 тысяч призов и сувениров посетители фестиваля выиграли, участвуя во множестве футбольных аттракционов. А особенными, музыкальными, подарками от организаторов стали выступления популярных артистов: SHIZA, YENLIK, M’DEE, HIRO, 101, BONAPART, AKIM и других.

Первый фестиваль «Футбол жолы» стал результатом сотрудничества Казахстанской федерации футбола и компании Olimpbet. Благодаря этому большому туру десятки тысяч болельщиков смогли увидеть главные футбольные награды страны и незабываемо провели время.