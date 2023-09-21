Жалгас Жумагулов о карьере в UFC: «Чувствовал несправедливость к себе с первых боев»

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Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов про несправедливое отношение со стороны UFC:

«Да, конечно, чувствовал несправедливость к себе в UFC. С первых боёв. Я залетел тогда, я был в топе. И в мировых рейтингах был. И по всему миру меня много кто знал. Туда попал, и меня начали по молодым таскать. Они мне проигрывают, и им отдают бой. Чисто ты должен быть молодым, рекорд должен быть сухой, чтобы ты знал английский более-менее, был интересен публике. Ну что говорить. Мои бои посмотри. По статистике всех перебивал, визуально было видно. Не только наши кричали, а сами местные бойцы и специалисты говорили, что я выиграл и ко мне была несправедливость».

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