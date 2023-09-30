Юрий Чернобровкин: «У Головкина еще горят глаза, он не наелся бокса»

Известный тренер по боксу из Казахстана Юрий Чернобровкин прокомментировал мнение о том, что Геннадий Головкин побеждал слабых соперников.

— Есть такое мнение, читаешь комментарии, где-то слышишь, что Геннадий — мешкобой, что в его карьере нет имен, и как только пришел Канело, сразу случились проблемы. Что Вы можете сказать по поводу этих мнений?

— Я против таких мнений. Возраст подошел у Гены. Тяжело, скорость, конечно, уже не та. Не то что наелся бокса, видно, у него еще горят глаза, хочет выступить, насколько я знаю, хочет здесь в Казахстане выступить сейчас, побоксировать еще. Канело, честно, машина, очень сильный боксер, – отметил Чернобровкин.

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