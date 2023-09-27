Тогамбай начал с досрочной победы на Азиаде

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай успешно начал свое выступление на Азиатских играх-2023 в китайском Ханчжоу.

В первом поединке на Азиаде казахстанский боксер встретился с представителем Монголии Бариахааном Доржем в рамках весовой категории до 92 килограммов. В первых двух раундах Тогамбаю дважды удалось отправить оппонента в нокдаун. Казахстанский спортсмен одержал победу досрочно.

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