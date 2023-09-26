Cабырхан победой с нокдауном стартовал на Азиаде

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан с победы начал выступление на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай).



В 1/16 финала весовой категории 57 кг Сабырхан нанес поражение представителю Южной Кореи Ичаню Ли. Во втором раунде рефери отсчитал нокдаун Ли.

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