Cабырхан победой с нокдауном стартовал на Азиаде

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Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан с победы начал выступление на летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай).

В 1/16 финала весовой категории 57 кг Сабырхан нанес поражение представителю Южной Кореи Ичаню Ли. Во втором раунде рефери отсчитал нокдаун Ли.

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