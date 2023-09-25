Тренер из Казахстана об отличии казахского и узбекского бокса: «У них бокс напористый – ни шагу назад»

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Казахстанский тренер по боксу Юрий Чернобровкин назвал отличие казахстанского бокса от узбекистанского.

— У них бокс все равно отличается от нашего. Он такой напористый, вперед, ни шагу назад, идут, боксируют. Представляю, для меня с таким боксером тяжело боксировать, который идет вперед, и он не просто идет, в драку ввязывается, а он грамотно идет вперед, не бежит, не проваливается где-то тебя выдернет, такое давление от них чувствуется.

Вот с такими боксерами всегда тяжело боксировать. Наш то бокс он более на ногах двигается, меньше пропустить, больше ударить. Но основа у нашего бокса — это хорошие ноги, – сказал Чернобровкин в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.

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