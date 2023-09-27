Магомед Кабардиев о планах: «До конца года планирую закрыть поражение, потом в Штаты»

Представляющий Казахстан боец ММА Магомед Кабардиев, действующий чемпион Naiza FC о своих планах:

«Да, все чётко — визу получил американскую рабочую. Короче, до конца года планирую закрыть поражение, подраться где-нибудь. После этого до нового года собираюсь поехать в Штаты — в первый раз отправлюсь туда, наверное, как на сбор. Месяца на полтора-два.

А дальше будем уже смотреть, куда подписаться, по боям. Ну, вот, с Саятом Абдрахмановым тоже разговаривали — примерно тоже такая тактика. Сейчас надо просто туда поехать»

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