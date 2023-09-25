Бибосынов стартовал с победы на Азиаде
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов стартовал с победы на Азиаде.
В 1/16 финала весовой категории 51 кг Бибосынов прошел монгола Орхонту Оноблда единогласным решением судей.
Дальше – победитель пары Хасанбой Дусматов (Узбекистан) – Джо Сехие (Южная Корея).
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