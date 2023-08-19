Мария Агапова: «Пауза в UFC сказалась на финансах»

Выступающая в UFC казахстанка Мария Агапова прокомментировала новости о возобновлении выступлений в промоушене.

«Насчет возвращения в октагон — конечно, очень сильно хочется вернуться. Это мое любимое дело. На финансах пауза, естественно, сказалась. Но, в принципе, ничего нового. Прорвемся», — заявила Агапова.

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