Ризабек Айтмухан о победе на ЧМ: «Подумал про себя, что если не постараться, этот момент будет не вернуть»
Казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан вспомнил о своих ощущениях во время финальной схватки с азербайджанцем Мирианом Майсурадзе (8:2).
– Во время финального поединка, когда до финального свистка осталось 40 секунд, счет был 2:0 в пользу соперника. Вы вырвали победу в концовке боя. Как можете это описать? Что тогда произошло?
– Могу назвать победу в финальной схватке волевой. Борец из Азербайджана – очень сильный и опытный спортсмен, у которого много наград. В концовке финального боя я заметил, что Майсурадзе устал. Тогда я подумал про себя: «Ризабек, если сейчас не постараешься, то этот момент ты уже никогда не вернешь». Эта мысль стала для меня ключевой в том поединке.
Напомним, Ризабек Айтмухан (92 кг) стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории Казахстана.
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