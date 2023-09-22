Ризабек Айтмухан о победе на ЧМ: «Подумал про себя, что если не постараться, этот момент будет не вернуть»

Теги вольная борьба Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан вспомнил о своих ощущениях во время финальной схватки с азербайджанцем Мирианом Майсурадзе (8:2).

– Во время финального поединка, когда до финального свистка осталось 40 секунд, счет был 2:0 в пользу соперника. Вы вырвали победу в концовке боя. Как можете это описать? Что тогда произошло?

– Могу назвать победу в финальной схватке волевой. Борец из Азербайджана – очень сильный и опытный спортсмен, у которого много наград. В концовке финального боя я заметил, что Майсурадзе устал. Тогда я подумал про себя: «Ризабек, если сейчас не постараешься, то этот момент ты уже никогда не вернешь». Эта мысль стала для меня ключевой в том поединке.

Напомним, Ризабек Айтмухан (92 кг) стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории Казахстана.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий