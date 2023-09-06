Сакен Бибосынов: «У меня есть мечта – стать олимпийским чемпионом»

Один из лидеров национальной сборной Казахстана Сакен Бибосынов высказался о подготовке на Олимпийские игры в Париже.

«У меня есть своя цель, мечта с детства — стать чемпионом Олимпиады. В первую очередь надо получить лицензию и бороться до последнего», — сказал Бибосынов.

Сакен также выступит на Азиатских играх, которые с 23-го сентября по восьмое октября пройдут в китайском Ханчжоу.

Отметим, что 26-летний Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио и также чемпионом мира 2021-го года в Белграде.

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