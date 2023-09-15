Камшыбек Кункабаев о реванше с Джалоловым: «Постараюсь взять реванш, но кроме него есть и другие хорошие боксеры»
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев высказался о своем соперничестве с узбекистанским олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым на предстоящих Азиатских Играх в китайском Ханчжоу:
«Конечно, мой старый соперник Баходир будет участвовать. Постараюсь взять реванш, даст бог. Однако и кроме него есть другие хорошие боксеры в Азии. Поэтому надо быть готовым не только к нему, но и к другим соперникам».
На прошедшем чемпионате мира Джалолов одержал победу над Кункабаевым на стадии четвертьфинала.
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