Камшыбек Кункабаев о реванше с Джалоловым: «Постараюсь взять реванш, но кроме него есть и другие хорошие боксеры»

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев высказался о своем соперничестве с узбекистанским олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым на предстоящих Азиатских Играх в китайском Ханчжоу:

«Конечно, мой старый соперник Баходир будет участвовать. Постараюсь взять реванш, даст бог. Однако и кроме него есть другие хорошие боксеры в Азии. Поэтому надо быть готовым не только к нему, но и к другим соперникам».

На прошедшем чемпионате мира Джалолов одержал победу над Кункабаевым на стадии четвертьфинала.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»