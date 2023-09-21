Чемпион NAIZA в лёгком весе Магомед Кабардиев получил рабочую визу в Америку.

От этом сообщил его тренер Диас Кабдуов в своих социальных сетях. Ранее имя Магомеда фигурировало в качестве одного из претендентов на контракт с UFC.

Его делами занимается Саят Абдрахманов.

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