Нурбек Кабдрахманов о титуле NAIZA: «Я – претендент №1 на поединок за пояс»

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал о ситуации с его следующим поединком:

«Пока тишина. Идут переговоры. Добиваюсь того, чтобы мне дали титульный бой. Я, наверное, претендент №1 на поединок за пояс Naiza FC».

В предыдущем поединке 26 мая на турнире Naiza FC Нурбек Кабдрахманов (8-2), представляющий бойцовский клуб «Еркин Куш», выиграл удушением в третьем раунде у Кюн Себ Ли из Республики Корея (5-3-1).

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