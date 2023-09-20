Бой Соры Рахмоновой отменен

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Бой родной сестры Шавката Рахмонова Соры отменен из-за травмы казахстанской спортсменки.

Бауржан Уталиев, директор клуба DAR Pro Team:

«Сора Рахмонова получила травму плеча и не сможет выступить на турнире. Как вы знаете, Сора подводилась к бою в Америке, тренировалась, отдавалась на все 100%, но к сожалению, не все пошло гладко.

Но за это время она успела показать себя, ее работу, тренировочные спарринги видели менеджеры, руководство лиги. Мы надеемся, что у Соры еще будет возможность показать себя на турнирах UFC. Я как руководитель команды DAR Pro Team буду все для этого делать»

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