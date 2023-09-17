Хамитов о вызове Расула Мирзаева: «Наш бой по боксу должен залететь»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов прокомментировал вызов россиянина Расула Мирзаева.

— Зачем тебе бой с Расулом Мирзаевым?

— Я слышал, что Hardcore Boxing хотят в феврале у нас провести большой вечер бокса. Я предложил Зубайре Тухугову, он не среагировал. Я думаю, он травмирован. Последний раз, когда я его видел, он дрался в UFC, вышел с травмой и дрался с одной рукой, поэтому я думаю, что он не восстановился. А Расул Мирзаев в Казахстане очень громкое имя, да и в целом в СНГ, поэтому наш бой по боксу должен «залететь».

Я не боксер, а он очень хорошо выступает по боксу. Тут шансы очень интересные, если бой состоится, именно по боксу, – отметил Хамитов.

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